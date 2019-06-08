Один из кандидатов на пост лидера правящей Консервативной партии Великобритании признался в употреблении наркотиков

Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув рассказал, что несколько случаев имели место на светских мероприятиях больше 20 лет назад.

По словам 52-летнего министра, в то время он был молодым журналистом. «Это была ошибка. Я оглядываюсь назад и понимаю, что лучше бы не делал этого», — сказал политик в интервью газете Daily Mail. Издание уточняет, что Гоув потреблял кокаин.