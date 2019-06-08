Никулинский суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения журналисту Ивану Голунову

Он был задержан в четверг по подозрению попытке сбыта наркотиков. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что следствие будет добиваться ареста журналиста, так как преступление, в котором он подозревается, относится к тяжким.

Полиция сообщила, что при задержании у Голунова найдено несколько граммов мефедрона, а при обыске в его квартире обнаружен кокаин. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили.

Кроме того, фотографии, которые МВД приобщило к делу, были сделаны не в его квартире. Об этом рассказал адвокат Голунова Дмитрий Джулай.

Дмитрий Джулай подчеркнул, что у полицейских была масса возможностей подбросить наркотики и в рюкзак, и в квартиру Голунова.

Позже в МВД подтвердили, что фотографии, опубликованные на сайте ведомства, действительно были сделаны в другом месте.