Сборная России сыграет третий отборочный матч Чемпионат Европы по футболу 2020 года против команды Сан-Марино

Других приемлемых вариантов, кроме победы у российской команды нет. Она играет дома в Саранске и терять очки в матче против аутсайдера просто не имеет права. Наши футболисты провели контрольный матч против клуба ФНЛ Чертаново и забили москвичам шесть безответных мячей.

Отличились все три форварда – Дзюба, Чалов и Смолов, а также тройка хавбеков – Головин, Антон Миранчук и дебютант команды Ризуан Мирзов. Возможность выйти на поле получили почти все. К сожалению, не обошлось без травм. Ведущий полузащитник Юрий Газинский повредил плечо и сегодня на поле не выйдет.

Не приехал на сбор и лучший бомбардир команды Дмитрий Черышев. Сборная России отправилась в Саранск в четверг. Команду встретили караваем и народными песнями.

Матч между сборными России и Сан-Марино начнется в 19 часов. Трансляция на Первом канале.