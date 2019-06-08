Международные организации, правозащитники и журналистские объединения выступили в поддержку Ивана Голунова

Спецкора интернет-издания «Медуза» подозревают в сбыте наркотиков. С призывом немедленно освободить Голунова выступил Профсоюз журналистов и работников СМИ. В своем заявлении организация выражает сомнение в том, что профессиональный расследователь имел при себе наркотики, направляя на рабочую встречу.

Похожие требования высказали члены Московской хартии журналистов. Союз журналистов России выразил обеспокоенность в связи с ситуацией. С отдельными заявлениями по поводу задержания Голунова выступили редакции нескольких СМИ, включая «Ведомости» и «Новую газету».

Не остались в стороне и международные организации. В русскоязычном твиттере Евросоюза сообщается, что ЕС следит за этим делом и ожидает соблюдения принципов справедливого судебного разбирательства. В ОБСЕ также призвали российские власти обеспечить прозрачность расследования обвинений в отношении Голунова.

Иван Голунов специализируется на журналистских расследованиях, его материалы в том числе были посвящены коррупции в мэрии Москвы. В заявлении руководства «Медузы» говорится, что в последние месяцы их сотруднику поступали угрозы.