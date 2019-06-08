Мадридский «Реал» объявил о приобретении полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара

28-летний футболист подписал контракт со «сливочными» до лета 2024 года. О стоимости сделки не сообщается. Азар перешел в «Реал» из лондонского «Челси». В минувшем сезоне Английской премьер-лиги бельгиец провел 37 матчей, в которых отметился 16 голами и 15 результативными передачами. За Челси футболист выступал с 2012 года. Азар — капитан сборной Бельгии. В его активе 100 матчей в составе национальной команды и 30 голов.