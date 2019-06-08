Венесуэла с сегодняшнего дня вновь открывает границу с Колумбией

Об этом президент Боливарианской Республики Николас Мадуро написал в своем «Твиттере». Он отметил, что венесуэльцы «мирный народ, который твердо защищает свою независимость и право на самоопределение». В конце февраля президент Венесуэлы приказал полностью закрыть сухопутную границу с Бразилией и Колумбией, а также морскую и воздушную границу с расположенными в Карибском море островами. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить иностранную гуманитарную помощь. В начале мая власти Венесуэлы объявили об открытии границы с Бразилией и одним из островов.