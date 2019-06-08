Полиция сообщила о наркотиках, найденных в квартире задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

На сайте столичного управления МВД говорится, что обнаружено более 5 граммов кокаина и электронные весы. Ранее ведомство также опубликовало фото с химическим оборудованием, которые, как утверждалось, были сняты в квартире журналиста. Позже в МВД признали, что все кроме одной были сделаны в других местах.

В МВД отрицают, что полицейские намеренно не давали Голунову сдать смывы рук и срезы ногтевых пластин для исследования. Это помогло бы проверить, прикасался ли он к наркотикам. В полиции также отрицают, что журналист был избит при задержании.

Автора расследований о подрядах мэрии Москвы, похоронной и квартирной мафии задержали 6 июня в центре Москвы по делу о сбыте наркотиков. При досмотре у него якобы обнаружили 4 грамма метилэфедрона. Журналист утверждает, что и те и другие наркотики ему подбросили. В редакции «Медузы» связывают преследование своего сотрудника с его профессиональной деятельностью.

Сегодня утром, как ожидается, Голунову предъявят обвинение, а затем изберут меру пресечения. На ночь он оставлен в изоляторе временного содержания на Петровке, 38. Накануне там прошла серия одиночных пикетов в поддержку журналиста. Есть задержанные.