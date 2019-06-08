Россияне выберут имя для новой планеты

Международный астрономический союз объявил о начале конкурса на выбор наименований для недавно открытых экзопланет. В нем примут участие жители ста стран мира, каждая из которых назовет «свою» планету. В ноябре страны должны определиться с выбором, а в декабре, как ожидается, будут опубликованы итоги конкурса. Жители России получили возможность присвоить имя планете HAT-P-3b, открытой в 2007 году и расположенной в 450 световых годах от Земли в созвездии Большой Медведицы. Она вращается вокруг солнцеподобной звезды, из-за чего ее атмосфера разогревается до невероятно высоких температур. По данным исследователей, продолжительность «года» на этой планете — три неполных дня.