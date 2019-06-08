Суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских самолетов «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр»

Суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских самолетов Ан-124-100 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление юридической фирмы Ильяшев и Партнеры, которая представляет в суда интересы компании «Антонов». Там отметили, что решение было принято 28 мая. Самолеты арестованы в рамках уголовного дела о нарушение правил полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия. РБК отмечает, что спор касается техобслуживания воздушных судов.