Трое задержанных на акции в поддержку Ивана Голунова проведут ночь в отделе столичной полиции, несмотря на то, что двое из них подписали обязательства о явке. В их отношении составлены административные протоколы, сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван

Мельников. По его словам, в ОВД Тверское оставлена, в том числе, активистка Дарья Полюдова. Задержанным не хватает спальных мест, так как они не могут содержаться в одном помещении с подозреваемыми по уголовным статьям, а женщины должны содержаться отдельно от мужчин.

Серия одиночных пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова прошла минувшим вечером на Петровке, 38. Желающие принять участие в акции выстроились в длинную очередь у здания главного управления МВД по Москве. Полиция задержала некоторых участников, но вскоре почти всех отпустила. Ивана Голунова задержали в четверг по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Он утверждает, что их ему подбросили полицейские.