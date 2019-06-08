Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду

Он пояснил, что сомневался из-за решения распустить парламент, но депутаты оставили старых министров и не стали рассматривать законопроекты об ответственности для чиновников за незаконное обогащение, а также не согласились с его предложением отменить мажоритарную систему выборов. Этими действиями они, по словам Зеленского, «доказали всей стране, что решение об их роспуске было правильным». Глава государства также поблагодарил парламентариев за то, что они не пытаются «понравиться избирателям», а остаются собой. Нынешний уровень поддержки Рады Зеленский оценил в 4%.«Но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно. Люди все видят и все понимают, 21 июля они все это оценят обязательно», — добавил он. В этот день, напомню, пройдут внеочередные парламентские выборы.