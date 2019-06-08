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03:05, 08 июня 2019

Российские корабли проследят за учениями НАТО в Балтийском море

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник. По его словам, за маневрами будут наблюдать ракетные корветы «Стойкий» и «Бойкий», а также малый ракетный корабль «Ливень». Помимо этого к работе привлекут силы разведки. Учения BALTOPS-2019 пройдут с 9 по 21 июня. В них примут участие 18 стран-членов НАТО. Будут задействованы более 40 военных кораблей, примерно столько же летательных аппаратов, 12 тысяч военнослужащих, а также силы 2-го оперативного флота ВМС США, воссозданного в прошлом году.



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