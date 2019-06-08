Около 4 тысяч журналистов подписались под открытым письмом с требованием освободить Ивана Голунова

Около 4 тысяч журналистов подписались под открытым письмом с требованием освободить корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Он был задержан 6 июня в Москве по делу о сбыте наркотиков. Его коллеги осуждают «беспредел и произвол сотрудников МВД» и требуют «привлечь к ответственности всех, кто имел отношение к задержанию, обыскам и возбуждению дела», — говорится в письме. Как сообщил «Новой газете» сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер, публикуются только подписи журналистов, и приходится проверять данные вручную.

Под письмом подписались, в частности, сотрудники «Медузы», «Эха Москвы», «Дождя», RTVi, The Economist, «Новой газеты», «7×7», «Таких дел», а также студенты и преподаватели факультета журналистики МГУ и Высшей школы экономики.

Голунова задержали в четверг днем в центре Москвы, при досмотре и обыске в квартире у него обнаружили наркотики. Журналист утверждает, что их подбросили, а уголовное преследование называет провокацией. Он также сообщал об избиении при задержании, в полиции это отрицали. В редакции «Медузы» уверены, что преследование Голунова связано с его журналистской деятельностью. Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения.