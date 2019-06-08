Сербы из футбольной сборной Черногории бойкотировали матч с Косово

Главный тренер команды Любиша Тумбакович и еще двое игроков сербского происхождения Мирко Иваник и Филип Стойкович отказались играть против сборной частично признанной республики в отборочном матче чемпионата Европы 2020. Об этом сообщает телерадиокомпания Черногории. Отмечается, что причиной стали давление и угрозы со стороны сербских болельщиков и клубных структур. Они потребовали от футболистов отказаться от этой игры, так как Сербия Косово не признает. От участия в матче также отказался помощник тренера Саша Янкович.