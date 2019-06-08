Причиной прошлогодних лесных пожаров в Калифорнии стала искра из-под молота или осколок раскаленного металла

Причиной прошлогодних лесных пожаров в американском штате Калифорния стала искра из-под молота или осколок раскаленного металла, который приземлился на восприимчивый горючий слой. Об этом сообщает CNN со ссылкой на управление лесного хозяйства и пожарной охраны штата.

Этот пожар стал крупнейшего по площади в истории штата. Он начался в июле прошлого года. Его общая площадь составила более 185 тысяч гектаров. Погибли пять человек. Были уничтожены более 500 зданий. В тушении принимали участие свыше 10 тысяч пожарных.