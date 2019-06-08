Осужденную в США россиянку Марию Бутину в апелляционном суде будет представлять бесплатный общественный защитник

Осужденную в США россиянку Марию Бутину во время слушаний по ее делу в апелляционном суде будет представлять бесплатный общественный защитник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление россиянки в базе данных апеляционного суда Вашингтона. Суд обязал представлявшего ранее Бутину адвоката Роберта Дрисколла передать все необходимые документы по делу. Ранее он рассказал ТАСС, что решение Бутиной подать апелляцию на приговор необязательно приведет к сокращению срока заключения, но станет прецедентом в подобного рода делах. Как сообщил на этой неделе президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, долг россиянки перед адвокатом составляет 30 миллионов рублей. Вашингтонский суд 26 апреля приговорил 30-ти летнюю Бутину к полутора годам тюремного заключения по обвинению в деятельности в пользу иностранного государства на территории США.