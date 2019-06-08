Европейская федерация журналистов потребовала немедленно освободить спецкорра «Медузы» Ивана Голунова

«Как и многие известные российские журналисты, мы уверены, что Иван Голунов невиновен. Мы считаем, что главной целью полицейской операции было заставить его замолчать и запугать всех журналистов, расследующих коррупцию российских чиновников», — заявил генсек федерации Рикардо Гутьеррес.

Голунов был задержан в минувший четверг по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Сам журналист утверждает, что их ему подбросили полицейские. Редакция «Медузы» убеждена, что Голунов невиновен, а его преследование связано с журналистской деятельностью. В последние месяцы ему поступали угрозы.

В Москве и Санкт-Петербурге накануне прошли серии одиночных пикетов в поддержку задержанного журналиста. В Москве — у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, в Петербурге — у Гостиного двора. Полиция задержала некоторых участников, но вскоре почти всех отпустила. Впрочем, как минимум двое, по данным портала ОВД-инфо оставлены на ночь в отделении.