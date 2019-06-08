Задержан восьмой подозреваемый по делу об убийстве спецназовца Никиты Белянкина

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения, сообщается на сайте Следственного комитета. Отмечается, что установлены все участники массовой драки и делается все возможное, чтобы задержать объявленных в розыск фигурантов дела. Следователи также сотрудничают с коллегами из Армении.

Бывший боец Главного управления Генштаба погиб в начале июня от удара ножом возле подмосковной деревни Путилково. Участник боевых действий в Сирии был смертельно ранен, когда попытался помочь двоим мужчинам, которых избивали десять человек.