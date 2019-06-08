Иностранные инвесторы не обсуждали с Владимиром Путиным санкции и дело основателя Baring Vostok Майкла Калви

Иностранные инвесторы не обсуждали с Владимиром Путиным санкции и дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Финальная встреча с президентом, которая поздно вечером завершилась на Петербургском международном экономическом форуме, касалась участия бизнеса в нацпроектах, рассказали ее участники. Глава государства поручил членам правительства продолжить обсуждение тех или иных тем и в Москве, «и даже здесь, на выходе», сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что диалог прошел в рабочей атмосфере.