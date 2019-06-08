Полиция утверждает, что при обыске в квартире Ивана Голунова были найдены более пяти граммов кокаина

Полиция утверждает, что при обыске в квартире корреспондента «Медузы» Ивана Голунова были найдены более пяти граммов кокаина. В том же сообщении московское управление МВД называет ошибкой одного из своих сотрудников тот факт, что в новости о задержании журналиста на сайте ведомства были опубликованы фотографии, сделанные не в его квартире. Полиция также утверждает, что Голунов после задержания сначала согласился, а затем отказался сдать смывы рук и срезы ногтей для экспертизы. Анализ этих образцов необходим для того, чтобы проверить, прикасался ли он к наркотикам. Сам журналист и его адвокат утверждают, что полицейские долгое время отказывали в просьбе взять биологические образцы для экспертизы и дали согласие только после уговоров и публикаций СМИ.

Корреспондента «Медузы» задержали в четверг по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили сами полицейские. Также он рассказал, что в отделении его избили, долгое время не позволяли вызвать скорую помощь и обратиться к адвокату.

Минувшим вечером у здания главного управления МВД по Москве на Петровке,38 прошла серия одиночных пикетов в поддержку журналиста.