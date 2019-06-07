Корреспондент «Медузы» Голунов будет помещен в отдельную камеру с видеонаблюдением для обеспечения его безопасности

Такое обещание, сообщила член ОНК Ева Меркачева, дали в УВД по ЗАО Москвы.

По словам Меркачевой, Голунов «24 часа в наручниках». Полицейские отказываются их снять, ссылаясь на УПК.

Адвокат пытался передать Ивану Голунову пакет с одеждой, но в УВД его не приняли, сообщает у себя в твиттере корреспондент «Коммерсанта» Роман Дорофеев. Ранее там не приняли еду для Ивана. – отмечает Медуза. Ивана Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Он утверждает, что наркотики ему подкинули полицейские. После задержания журналист был избит. Ему долгое время не позволяли обратиться к адвокату и вызвать скорую помощь.

Тем временем МВД России заявило, что опубликованные ранее фотографии в большинстве своем не имеют отношения к квартире задержанного Голунова. Там была снята только одна фотография, на которой запечатлен его паспорт. Все остальные снимки сделаны в местах задержания криминальных группировок, на причастность к которым проверяется Голунов, — заявляют в ведомстве.