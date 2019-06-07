МВД России заявляет, что фотографии для размещения на сайте ведомства по делу Голунова предоставило УВД по ЗАО Москвы.

Столичное управление МВД России заявляет, что фотографии для размещения на сайте ведомства по делу Ивана Голунова предоставило УВД по Западному административному округу Москвы. Ранее полиция начала проверку после того, как выяснилось, что подавляющее большинство этих фотографий не имеют к квартире Голунова никакого отношения. До этого пресс-секретарь ведомства заявлял, что они сделаны в квартире задержанного журналиста.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан вчера днем. В полиции утверждают, что нашли у него наркотики. Сам журналист говорит, что их ему подбросили. Решение о мере пресечения Ивану Голунову Никулинский суд примет не раньше завтрашнего дня.