В нескольких городах России прошли акции в поддержку задержанного журналиста Ивана Голунова

Самая крупная акция в поддержку Ивана Голунова все еще продолжается в эти минуты в Москве у здания главка МВД на Петровке, 38. Сейчас там находится больше ста человек. Участники по очереди становятся в одиночные пикеты с плакатами с требованиями прекратить преследование журналиста. Были задержаны около 20 человек, большинство отпустили без составления протоколов, но как минимум двоих обвинили в участии в несанкционированной акции.

Серия одиночных пикетов также прошла в Санкт-Петербурге у здания Гостиного двора. Полицейские проверяли у участников акции документы, но о задержаниях не сообщается.

Кроме того, аналогичная акция прошла в Перми. По данным местного издания 59.ru, в ней приняли участие несколько человек. Сообщается также, что на пикет вышли журналисты республики Марий Эл. Одиночные пикеты прошли и в Киеве у посольства России.

В поддержку задержанного журналиста выступили международные организации, правозащитники и журналистские объединения.



Свою озабоченность задержанием Голунова выразили российские и международные журналистские организации. Заявления по этому поводу приняли Репортеры Без Границ, Европейская федерация Журналистов, Союз Журналистов России и многие другие. Профсоюз журналистов собрал несколько тысяч подписей коллег.

Журналист-расследователь из «Медузы» Иван Голунов был задержан накануне днем, его подозревают в сбыте наркотиков, он это отрицает и заявляет, что наркотики были подброшены.

Суд по мере пресечения должен состояться завтра.

После задержания полиция применяла силу против Ивана Голунова. Об этом сам задержанный журналист рассказал зампреду ОНК Москвы Еве Меркачевой. Видео публикует Telegram-канал Mash.

В ролике видны ссадины или следы ударов на спине Голунова. Также журналист сообщил, что ему наступили на грудь.

Угрозы Ивану Голунову, связанные с его профессиональной деятельностью, поступали давно, и этому есть подтверждения. Об этом в эфире «Дождя» рассказала генеральный директор издания «Медуза» Галина Тимченко.

Расследования Ивана Голунова за последние несколько лет позволили сократить хищения бюджетных денег на несколько десятков миллиардов рублей, отметила Галина Тимченко.