Установлена цепочка исполнителей, организаторов и заказчиков убийства Захарченко – глава ДНР

«Следствие продолжается, сейчас установлена цепочка исполнителей организаторов и заказчиков, но пока имя и фамилию преждевременно называть», — сказал он.

Д.Пушилин также добавил, что «есть предпосылки говорить, что виноват украинский режим».

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка. На месте также погиб охранник А.Захарченко. Всего в результате взрыва пострадали одиннадцать человек.