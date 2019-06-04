За последний год в Иркутской области удалось снизить незаконные вырубки леса в два раза – губернатор

За последний год в Иркутской области удалось снизить незаконную вырубку леса в два раза. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

«Многие жители связывают вывоз леса кругляка за рубеж с незаконными рубками, хотя, на самом деле, это не так. А те незаконные рубки, которые еще существуют, мы серьезно снизили. За 2018 год мы сократили в два раза вырубку леса. У нас не такие плохие результаты», — сказал он.

Губернатор добавил, что за прошедший год также удалось снизить уровень экспорта древесины.

«Мы достаточно серьезно движемся к уменьшению количества вывозимого круглого леса. За весь год мы уменьшили объем на двадцать процентов. В то же самое время поступления от лесного комплекса увеличились в три раза, то есть мы стали перерабатывать «, — заключил он