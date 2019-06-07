Павел Дуров призвал специалистов компании Яндекс перейти на работу в создаваемый им новостной сервис.

В своем Телеграм-канале Дуров написал, что сервис Яндекс.Новости впечатляет с технической точки зрения, но ограничен цензурой и русскоязычным рынком. «У нас есть шанс создать первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей», — отметил Дуров. «Денежное вознаграждение в Телеграм гораздо выше, чем в Google или Яндекс, — добавил он, — но я надеюсь, не это будет главным мотивом».