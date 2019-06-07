Почти 3 тысячи подписей собрано под открытым письмом, опубликованным профсоюзом журналистов в поддержку Ивана Голунова

Об этом Интерфаксу сказал сопредседатель профсоюза Антон Карлинер. Авторы письма расценивают задержание Голунова как грубую, нелепую провокацию. Они требуют немедленно освободить Ивана и предоставить все материалы полиции и следствия всем журналистам.

Свою поддержку Голунову и обеспокоенность его задержанием выразили и некоторые международные организации, в частности, «Репортеры без границ» и Европейская федерация журналистов.

Впрочем, представители ОНК не нашли следов побоев. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии Иван Мельников. По его словам, есть царапины на спине, полученные при сопротивлении полицейским в медучреждении.