Z Архив новостей новости
5 12 6 2186
20:03, 07 июня 2019

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за призыва снять блокаду с Донбасса

Ранее обсудить возможность снятия блокады предложил представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 июня Поздравить…

5 230 6 5708 04.06
Kдень рождения, праздники, эхо москвы, общество, события
Блоги

Сергей Лавров: О Дне Победы Никто, конечно, в этом не признается, но налицо факты: и США, и НАТО, и ЕС многое прощают тем своим младшим партнерам, которые делают карьеру на ярко выраженной русофобии…

5 407 6 24563 04.06
Kлавров, день победы, рф, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Памятник есть — Холокоста нет? Для нас в России всякая память о Холокосте – это не только дань уважения памяти погибших в годы фашизма миллионов евреев, но и символический акт борьбы с вековым бытовым антисемитизмом…

5 191 6 21824 04.06
Kхолокост, память, история, репрессии, памятники, мнения
Блоги

Элтон Джон: «Это печальное отражение раскола мира, который может быть столь нетерпим к любви между двумя людьми» Британский музыкант назвал цензурой удаление некоторых сцен из нового фильма о его жизни для российского проката…

5 148 6 18606 01.06
Kмузыка, кино, общество, события
Блоги

Владимир Познер журналист

О внесении в базу данных «Миротворца» Комментировать глупости – дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину?...

5 259 6 32805 02.06
Kукраина, познер, мнения
Блоги

Владислав Пастернак кинопродюсер, гендиректор Кинокомпании HHG

Резать Элтона Джона было нельзя Я на фильм не пойду, потому что не считаю возможным поддерживать идею вредную и деструктивную — что для появления фильма в стране, где есть 29 и 44 статьи Конституции (о запрете цензуры, о свободе творчества, о гарантии доступа граждан к культурным ценностям), фильм может быть кем-то произвольно изменён под требования каких-то средневековых традиций…

5 41 6 5710 01.06
Kобщество, культура, политика, мнения
Блоги

Задержания на одиночных пикетах в поддержку Ивана Голунова Задержанных на пикете около Петровки, 38 отпустили без составления протокола…

5 53 6 8208 16:53
Kзадержания, фото, видео, митинги
Блоги

Блог «Новой газеты»

«О действиях родины говорить не имею права» Что делали российские зенитчики вблизи украинской границы в день крушения малайзийского боинга?..

5 314 6 49097 10:06
Kполитика, трагедии, конфликты, самолеты, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия без приглашения Даже то, чем гордится Россия – победу над фашизмом во Второй Мировой войне мировое сообщество не желает не то, что отождествлять – даже разделять с нынешним руководством России…

5 335 6 54845 06.06
Kполитика, история, общество, мнения
Голосование
Если РПЦ возглавит борьбу с пьянством, вы станете пить меньше?
5 98 6 16663 03.06
Блоги

«У нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности» Заявление Галины Тимченко и Ивана Колпакова в связи с задержанием в Москве корреспондента «Медузы» Ивана Голунова…

5 108 6 18245 11:47
Kжурналисты, задержания, события
Блоги

Юрий Дудь: Желаю свободы Ивану Голунову. Желаю свободы всем нам Свободные журналисты — те, кто не вылизывают анус начальству и живут одной жизнью с народом, — остаются даже в России. Их все меньше, но они есть. И они одни из первых, кто придут к вам на помощь, когда все вокруг вконец о***...

5 69 6 11824 19:40
Kжурналистика, общество, мнения
Новости

В эти минуты у здания ГУВД Москвы на Петровке начинают собираться коллеги спецкора Медузы Ивана Голунова В эти минуты у здания ГУВД Москвы на Петровке начинают собираться коллеги спецкора Медузы Ивана Голунова, которые возмущены его задержанием

5 32 6 5479
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нынешний «вброс» призван спровоцировать возможную реакцию России Можно только приветствовать желание Вашингтона признать, наконец, очевидные факты. Но вряд ли предметом каких-либо договоренностей России и США может быть присутствие в Сирии какой-то третьей стороны…

5 42 6 7303 03.06
Kсирия, политика, общество, мнения
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Сколько грязи… Дорогие, это выборы в городское законодательное собрание. Не стоит выдумывать закулисный Капитолий, играть в «Голодные игры» и манипулировать жителями 43-го дистрикта…

5 226 6 39598 05.06
Kмосква, выборы, мнения
Интервью Интервью

Михаил Котюков гость: Михаил Котюков министр науки и высшего образования РФ

2757086 Не надо ехать за хорошим образованием в Москву, не нужно ехать за границу. Его можно получить и в университете, который достаточно близко по месту, где живет тот, кто хочет учиться…

5 36 6 6438 06.06
#слушать 20:46 8читать $скачать 4.8 МБ
Kпмэф-2019

Популярное за неделю

Новости

Алексей Венедиктов принес извинения Маргарите Симоньян за то, что случилось с ней на «Эхе Москвы» У себя в  «Телеграмме» главный редактор радиостанции пишет, что сожалеет о ситуации, которая произошла с  главредом RT. Он также пожелал ей скорейшего выздоровления.

5 149 6 87374
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если вам нечего предложить потребителю, тогда с таинственным видом вас отводят в сторону и показывают телефон, который продается на Amazon за 200 долларов и говорят: «У меня тут фотон квантовый…

5 85 6 112951 01.06
#слушать 49:02 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
Если РПЦ возглавит борьбу с пьянством, вы станете пить меньше?
5 98 6 16590 03.06
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

Никакой передачи власти! Как только Путин оставит пост президента в 2024-м, он стремительно начнет терять реальную власть в пользу второго центра, кем бы этот центр ни был…

5 167 6 219018 03.06
Kобщество, путин, политика, мнения
Блоги

+ Мэр Омска упала в грязь во время посещения одного из районов города Мэр Омска упала в грязь во время посещения одного из районов города Инцидент произошел, когда она осматривала дом, который ремонтировали после обвала стены…

5 143 6 129964 05.06
8читать ;смотреть
Kомск, происшествия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7870695
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4065269

Сегодня в эфире