Глава Ростеха обвиняет США в том, что они мешали строить в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова

Глава Ростеха Сергей Чемезов обвиняет США в том, что они мешали строить в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова. По его словам, строительство стояло в течение месяца, отключили электроэнергию и не давали завезти станки. Однако способ был найден, и потихонечку все равно завозили", — сказал Чемезов.

Ранее сообщалось, что строительство планируется закончить до конца этого года. Сейчас Чемезов сроков не назвал.