Обвинение журналисту Ивану Голунову может быть предъявлено завтра

Об этом заявил его адвокат Дмитрий Джулай. Сам Голунов отрицает причастность к распространению наркотиков. Ранее он утверждал, что вещества, которые были обнаружены у него в рюкзаке и дома, ему подбросили. Следственные действия с Голуновым велись более суток. Всё это время ему не давали спать и он ничего не ел, — утверждают адвокаты. Джулай добавил, что пока неизвестно, какую меру пресечения попросил следователь. Цитирую: «с учетом резонанса надеюсь, что это будет не арест».

Тем временем ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников заявил, что представители ОНК не нашли побоев на теле и лице Голунова, зафиксированы царапины на спине. Ранее Голунов заявлял, что после задержания его били.