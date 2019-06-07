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19:30, 07 июня 2019

Фотографии для размещения на сайте ведомства по делу Ивана Голунова предоставило УВД по ЗАО Москвы

Ранее полиция начала проверку после того, как выяснилось, что подавляющее большинство этих фотографий не имеют к квартире Голунова никакого отношения. До этого пресс-секретарь ведомства заявлял, что они сделаны в квартире задержанного журналиста.
Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан вчера днем. В полиции утверждают, что нашли у него наркотики. Сам журналист говорит, что их ему подбросили. Решение о мере пресечения Ивану Голунову Никулинский суд примет не раньше завтрашнего дня.



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