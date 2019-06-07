Фотографии для размещения на сайте ведомства по делу Ивана Голунова предоставило УВД по ЗАО Москвы

Ранее полиция начала проверку после того, как выяснилось, что подавляющее большинство этих фотографий не имеют к квартире Голунова никакого отношения. До этого пресс-секретарь ведомства заявлял, что они сделаны в квартире задержанного журналиста.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан вчера днем. В полиции утверждают, что нашли у него наркотики. Сам журналист говорит, что их ему подбросили. Решение о мере пресечения Ивану Голунову Никулинский суд примет не раньше завтрашнего дня.