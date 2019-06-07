У здания Главного управления МВД РФ по Москве проходят одиночные пикеты в поддержку задержанного журналиста Голунова

В Москве на Петровке, 38 возле здания Главного управления МВД России по Москве вот уже несколько часов проходят одиночные пикеты в поддержку задержанного журналиста Ивана Голунова. В поддержку Голунова выступили многие журналисты и организации. На сайте профсоюза журналистов свои подписи под обращением поставили сотни наших коллег. Как уточнил адвокат Голунова Дмитрий Джулай, следствие пока не предъявило его клиенту обвинения в попытке сбыта наркотиков, и его статус – подозреваемый. Он добавил, что следователи собираются взять смывы с рук журналиста и срезы ногтей для экспертизы, что раньше они делать отказывались. Он добавил, что Голунов сильно устал, ему не давали есть и он сутки не спал.