Полиция отпустила без составления протоколов всех задержанных на пикете в поддержку журналиста Ивана Голунова

Сейчас на Петровке возле здания московского главка МВД находится как минимум несколько десятков человек, желающих принять участие в одиночных пикетах в поддержку Голунова. Полиция просит их разойтись, однако они, наоборот, выстроились в очередь к месту проведения пикета.

Он был задержан накануне днем. Его обвинили в попытке сбыта наркотиков. Сам он обвинения отрицает и говорит, что наркотики были подброшены. Меру пресечения Никулинский суд Москвы должен избрать ему завтра.