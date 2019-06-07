Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отстранило троих футболистов и двоих функционеров отстранены от футбольной деятельности на разные сроки.

Одним из наказанных оказался генеральный директор краснодарского Урожая Дмитрий Градиленко, который и обратил внимание общественности на неспортивный характер матча между двумя клубами третьего по силе российского дивизиона – Профессиональной футбольной лиги. Чайка из Ростовской области обыграла Новороссийский Черноморец и вышла во второй дивизион — ФНЛ. Расследование показало, что Градиленко предложил руководству Черноморца выплатить пятьсот тысяч рублей, если команда сможет отобрать очки у конкурента Урожая – Чайки. То есть мотивировал их. Однако в ряде СМИ появилась информация о том, что в перерыве, когда счет был равным 1:1 представители Чайки перебили ставку Градиленко и Черноморец в итоге пропустил два мяча и проиграл. В результате Градиленко, а также главный тренер Черноморца Хазрет Дышеков были отстранены от футбольной деятельности сроком на один год. Куда серьезнее пострадали футболисты Черноморца, которых признали в непрофессиональном исполнении обязанностей. Иван Юдин, Анатолий Пуляев и Станислав Резников останутся вне футбола на три года. Президент РФС Александр Дюков инициировал проверку по этому делу.

Российский футбольный союз обратился в правоохранительные органы с просьбой расследовать ситуацию.