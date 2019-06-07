Теодор Курентзис покидает Пермь, сообщает ИА «Местное время»

О своем решении художественный руководитель Пермского театра оперы и балета сообщил своему коллективу 6 июня.

Первые слухи о том, что Теодор Курентзис оставляет должность художественного руководителя Пермского театра оперы и балета и уезжает из Перми, появились еще в сентябре 2018 года.. Остановить маэстро, во что бы то ни было, просили даже губернатора края Максима Решетникова..

«На собрании Курентзис официально сказал об отъезде в Питер. Он берет с собой треть коллектива, треть будет ездить туда -сюда, а треть остаётся» – сообщил источник ИА «Местное время», приближенный к театру.

Теодор Курентзис возглавляет Пермский театр оперы и балета с 2011 года. Значительное время дирижер проводит на гастролях, в Перми бывает крайне редко. Деятельность маэстро подвергается критике и вызывает недовольство как со стороны общественности, так и со стороны артистов театра. Курентзиса обвиняют в излишней любви к «одноразовым» проектам

О своем уходе Теодор Курентзис заявлял еще в феврале 2017 года. в пресс-службе театра пояснили, что разговоры об отъезде худрука не соответствует действительности.

Известно, что Теодор Курентзис, действительно уезжает в Питер, а потом в Штутгарт, в Зальцбург – на гастроли. А пока, в Пермском театре оперы и балета сделают ремонт. На выполнение проекта строительства новой сцены уже найден подрядчик.