В Екатеринбурге составили шорт-лист площадок для строительства храма святой Екатерины

Глава города Александр Высокинский и архитекторы обсудили 13 самых популярных площадок, которые ранее предложили екатеринбуржцы.

В короткий список не вошли две из трех площадок, где в предыдущие годы пытались построить собор – на акватории городского пруда и на площади Труда. Также забраковали площадь 1905 года, где стоит памятник Ленину и отказались от популярной площадки на месте недостроенной гостиницы «Дели», собственник которой запросил за выкуп миллиард рублей. А вот сквер у Театра драмы в списке есть, но архитекторы поставили условие, что надо сдвинуть храм из центра сквера в южную часть и уменьшить его размер. Всего в шорт-листе шесть позиций, некоторые участки принадлежат одному из главных инвесторов – компании УГМК. В понедельник рабочая группа, которая готовит опрос населения, рассмотрит список.

Напомним, к общественному обсуждению строительства власти согласились вернуться после недели протестов. Они начались, в середине мая, когда в сквере у театра Драмы огородили площадку под застройку.

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