Мэрия Барселоны выдала разрешение на продолжение строительства храма Саграда Фамилия

Переговоры между храмом и чиновниками велись в течение двух лет. Ожидается, что строительные работы будут завершены в 2026-ом году – к столетию смерти Антонио Гауди. Замысел архитектора Антонио Гауди предполагал долгое строительство церкви, но предстоящий этап должен стать финальным. Об этом «Эху» рассказал искусствовед, историк архитектуры Сергей Кавтарадзе. Окончание строительства храма запланировано на 2026 год, и современные технологии позволят уложиться в сроки, считает Сергей Кавтарадзе.