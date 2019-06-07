Тереза Мэй покинула сегодня пост лидера Консервативной партии, но остается премьером, пока ее соратники не выберут преемника, сообщают британские СМИ.

Как сообщает Индепендент, официально состязание за место лидера партии начинается 10 июня. Внутренний регламент, касающийся выборов главы тори достаточно гибок, требуя лишь того, чтобы члены парламента, принимающие участие в многоэтапном голосовании, последовательно свели число кандидатов к шорт-листу – для принятия определяющего решения.

Число претендентов, опустившееся сегодня до 11 человек, предполагает довольно рутинный предвыборный период, пишет издание, — поэтому объявлен новый формат голосования, который предполагает сразу же «отбраковать» тех из претендентов, шансы которых нереальны или ничтожно малы – и так в несколько этапов, пока, как ожидается, к 20-му июня не останутся два финалиста.

Би-би-си, помимо считающегося фаворитом гонки экс-мэра, бывшего главы МИДа, ярого противника второго референдума и сторонника выхода из ЕС с соглашением или без Бориса Джонсона, вероятными победителями, среди других, называет также министра окружающей среды Майкла Гоува, готового просить о новой отсрочке брекзита, и действующего министра иностранных дел Джереми Ханта, наряду с аналогичными ему компромиссными фигурами.

Среди возможных прогнозов, исходя из программ вероятных кандидатов, пишет сайт издания, возможно альтернативное «цифровое» решение так называемого ирландского «бэкстопа», когда физической границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, а фактически — между Соединенным королевством и ЕС — все же не будет. Для этого, возможно, будет создан Совет по ирландской границе. Но при этом, считают эксперты, надо готовиться и к брекзиту без соглашения, в случае, если Евросоюз, как он и обещает, не станет переписывать проект условий выхода Великобритании из объединенной Европы. Поскольку брекзит после уже единожды перенесенной даты, 31 октября, скорее всего, состоится, ожидается, что будет ускорена подготовка к жесткому выходу, в том числе, через изменение его условий посредством прямых переговоров с лидерами ключевых стран Евросюза.

ОТВОДКА

Победителя из двух финалистов предвыборной гонки будут выбирать прямым голосованием всех 160 тысяч членов Консервативной партии по всей Великобритании. Как ожидается, это произойдет в июле, а имя нового премьера будет известно после 22 июля, сообщает Индепендент.