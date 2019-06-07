Во Франции, по некоторым данным, раскрыли российского шпиона, который причастен к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство. В диппредставительстве России в Марселе назвали это грязной инсинуацией.

Предполагаемого российского шпиона французские спецслужбы обнаружили и раскрыли в прошлом году, эту информацию передали швейцарской стороне. Его имя Сергей Желтиков, несколько лет назад он якобы занимал пост вице-консула в российском представительстве в Марселе, но официально зарегистрирован среди сотрудников дипмиссии не был. Он также занимал консульские должности в Швейцарии Об этом пишет французская газета Le Mond со ссылкой на источники. Разведка полагает, что Желтиков входил в передвижное подразделение ГРУ, в котором также состояли Евгений Серебряков и Алексей Моренец. Их задержали в прошлом году в году в Нидерландах и обвинили в причастности к подготовке кибератак. Как пишет Le Mond, Желтиков отвечал за логистику и обеспечивал безопасность Серебрякова и Моренца при осуществлении хакерской атаки во время проводившейся в Лозанне конференции ВАДА несколько лет назад. Желтиков также помогал организовать операцию против швейцарской лаборатории в городе Шпиц, которая расследовала химатаки в Сирии, а позже – отравление в Солсбери. Публикация

Monde о якобы раскрытом шпионе из России является грязной инсинуацией, утверждают в генеральном консульстве в Марселе. Какие-либо другие комментарии по поводу материал в диппредставительстве предоставить отказались.

Напомним, что Евгений Серебряков и Алексей Моренец с декабря прошлого года находятся под санкциями США из-за кибератак на ВАДА и Организацию по запрещению химического оружия.