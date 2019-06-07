Минфин собирается ужесточить налогообложение мультимиллионеров

«Олигархи не уйдут», — так называется публикация в газете «Ведомости». Такое мнение в эфире Эха высказал профессор бизнес-школы в Мадриде Максим Миронов.

Как подчеркнул Миронов, большинство российских олигархов зарабатывают в России, а живут за рубежом.