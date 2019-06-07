Десятки российских пилотов остались без работы после катастрофы самолета Ан-148

Росавиация отняла лицензии у десятков лётчиков, которые закончили тот же университет, что пилот самолёта, разбившегося в Подмосковье почти полтора лет назад. О проблемах пилотов пишет газета Коммерсант.

Лётные свидетельства аннулировали у примерно 70ти пилотов. Все они окончили Южно-Уральский госуниверситет в Челябинске. Летали по всей стране. Теперь же сидят без работы. Выпускниками вуза, как пишет газета Коммерсант, вплотную занялись после крушения пассажирского самолёта «Саратовских авиалиний» в феврале прошлого года. Лайнер вылетел из аэропорта Домодедово в Орск и вскоре разбился в Раменском районе Подмосковья. Погибли все, кто был на борту — 65 пассажиров, в том числе несколько детей и 6 членов экипажа. Межгосударственный авиационный комитет установил, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, из-за обледенения они передавали неверные данные. Экипаж решил что скорость падает, стал разгонять самолёт Ан-148, который вошёл в пике и рухнул на землю. Одним из погибших пилотов был как раз выпускник челябинского университета. Генпрокуратура выяснила, что у вуза не было сертификата авиационного учебного центра и программы подготовки пилотов, утверждённой Росавиацией. Надзорное ведомство направило туда материалы, там провели свою проверку и начали лишать лицензий коммерческих и линейных пилотов. Как пишет газета в Южно-Уральском университете будущие лётчики осваивали теоретическую часть, практикуясь в учебно-тренировочном центре, а затем созданном на его базе Челябинском лётном училище гражданской авиации — частном профессиональном образовательном учреждении. Его директор Александр Матусевич утверждает что училище было одно из лучших в Европе. Обучение в общей сложности прошли около трёх сотен человек. Он не смог уточнить сколько из них лишились свидетельств пилотов. Некоторые выпускники по его словам получили лицензии за границей и сейчас летают, те же кто остался в России цитата «мучаются и судятся». Действия Росавиации лётчики пытались оспорить в судах, но инстанции иски отклонили, пишет газета.

Генпрокурор Юрий Чайка недавно заявлял о том, что с 2017 года после проверок прекратили работу двух авиационных учебных центров и отстранили от работы 550 пилотов.