Z Архив новостей новости
5 2 6 767
18:15, 07 июня 2019

Десятки российских пилотов остались без работы после катастрофы самолета Ан-148

Росавиация отняла лицензии у десятков лётчиков, которые закончили тот же университет, что пилот самолёта, разбившегося в Подмосковье почти полтора лет назад. О проблемах пилотов пишет газета Коммерсант.
Лётные свидетельства аннулировали у примерно 70ти пилотов. Все они окончили Южно-Уральский госуниверситет в Челябинске. Летали по всей стране. Теперь же сидят без работы. Выпускниками вуза, как пишет газета Коммерсант, вплотную занялись после крушения пассажирского самолёта «Саратовских авиалиний» в феврале прошлого года. Лайнер вылетел из аэропорта Домодедово в Орск и вскоре разбился в Раменском районе Подмосковья. Погибли все, кто был на борту — 65 пассажиров, в том числе несколько детей и 6 членов экипажа. Межгосударственный авиационный комитет установил, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, из-за обледенения они передавали неверные данные. Экипаж решил что скорость падает, стал разгонять самолёт Ан-148, который вошёл в пике и рухнул на землю. Одним из погибших пилотов был как раз выпускник челябинского университета. Генпрокуратура выяснила, что у вуза не было сертификата авиационного учебного центра и программы подготовки пилотов, утверждённой Росавиацией. Надзорное ведомство направило туда материалы, там провели свою проверку и начали лишать лицензий коммерческих и линейных пилотов. Как пишет газета в Южно-Уральском университете будущие лётчики осваивали теоретическую часть, практикуясь в учебно-тренировочном центре, а затем созданном на его базе Челябинском лётном училище гражданской авиации — частном профессиональном образовательном учреждении. Его директор Александр Матусевич утверждает что училище было одно из лучших в Европе. Обучение в общей сложности прошли около трёх сотен человек. Он не смог уточнить сколько из них лишились свидетельств пилотов. Некоторые выпускники по его словам получили лицензии за границей и сейчас летают, те же кто остался в России цитата «мучаются и судятся». Действия Росавиации лётчики пытались оспорить в судах, но инстанции иски отклонили, пишет газета.

Генпрокурор Юрий Чайка недавно заявлял о том, что с 2017 года после проверок прекратили работу двух авиационных учебных центров и отстранили от работы 550 пилотов.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 июня Поздравить…

5 230 6 5604 04.06
Kдень рождения, праздники, эхо москвы, общество, события
Блоги

Сергей Лавров: О Дне Победы Никто, конечно, в этом не признается, но налицо факты: и США, и НАТО, и ЕС многое прощают тем своим младшим партнерам, которые делают карьеру на ярко выраженной русофобии…

5 405 6 24334 04.06
Kлавров, день победы, рф, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Памятник есть — Холокоста нет? Для нас в России всякая память о Холокосте – это не только дань уважения памяти погибших в годы фашизма миллионов евреев, но и символический акт борьбы с вековым бытовым антисемитизмом…

5 189 6 21494 04.06
Kхолокост, память, история, репрессии, памятники, мнения
Блоги

Элтон Джон: «Это печальное отражение раскола мира, который может быть столь нетерпим к любви между двумя людьми» Британский музыкант назвал цензурой удаление некоторых сцен из нового фильма о его жизни для российского проката…

5 148 6 18481 01.06
Kмузыка, кино, общество, события
Блоги

Владимир Познер журналист

О внесении в базу данных «Миротворца» Комментировать глупости – дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину?...

5 258 6 32652 02.06
Kукраина, познер, мнения
Блоги

Владислав Пастернак кинопродюсер, гендиректор Кинокомпании HHG

Резать Элтона Джона было нельзя Я на фильм не пойду, потому что не считаю возможным поддерживать идею вредную и деструктивную — что для появления фильма в стране, где есть 29 и 44 статьи Конституции (о запрете цензуры, о свободе творчества, о гарантии доступа граждан к культурным ценностям), фильм может быть кем-то произвольно изменён под требования каких-то средневековых традиций…

5 41 6 5703 01.06
Kобщество, культура, политика, мнения
Блоги

«У нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности» Заявление Галины Тимченко и Ивана Колпакова в связи с задержанием в Москве корреспондента «Медузы» Ивана Голунова…

5 96 6 13770 11:47
Kжурналисты, задержания, события
Блоги

Блог «Новой газеты»

«О действиях родины говорить не имею права» Что делали российские зенитчики вблизи украинской границы в день крушения малайзийского боинга?..

5 255 6 39981 10:06
Kполитика, трагедии, конфликты, самолеты, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия без приглашения Даже то, чем гордится Россия – победу над фашизмом во Второй Мировой войне мировое сообщество не желает не то, что отождествлять – даже разделять с нынешним руководством России…

5 311 6 50314 06.06
Kполитика, история, общество, мнения
Интервью Интервью

Михаил Котюков гость: Михаил Котюков министр науки и высшего образования РФ

2757086 Не надо ехать за хорошим образованием в Москву, не нужно ехать за границу. Его можно получить и в университете, который достаточно близко по месту, где живет тот, кто хочет учиться…

5 35 6 5787 06.06
#слушать 20:46 8читать $скачать 4.8 МБ
Kпмэф-2019
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нынешний «вброс» призван спровоцировать возможную реакцию России Можно только приветствовать желание Вашингтона признать, наконец, очевидные факты. Но вряд ли предметом каких-либо договоренностей России и США может быть присутствие в Сирии какой-то третьей стороны…

5 42 6 7298 03.06
Kсирия, политика, общество, мнения
Голосование
Если РПЦ возглавит борьбу с пьянством, вы станете пить меньше?
5 94 6 16365 03.06
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Сколько грязи… Дорогие, это выборы в городское законодательное собрание. Не стоит выдумывать закулисный Капитолий, играть в «Голодные игры» и манипулировать жителями 43-го дистрикта…

5 226 6 39523 05.06
Kмосква, выборы, мнения
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Главная проблема радикальной оппозиции В этой коллизии (столкновение умеренной и радикальной оппозиции) стоит помнить о двух вещах…

5 79 6 14228 05.06
Kоппозиция, власть, мнения
Блоги

Георгий Кунадзе бывший замминистра иностранных дел России

В бурном море политики «Статус важного союзника вне рамок НАТО» еще с 2003 года де-факто присвоен непризнанному «государству» Тайвань. Чем не повод использовать этот прецедент для присвоения похожего статуса пресловутым ДНР и ЛНР?..

5 47 6 8615 03.06
Kукраина, нато, рф, политика, мнения
Новости

В Москве задержан специальный корреспондент интернет издания Медуза Иван Голунов Он известен своими расследованиями о коррупции в московской мэрии…

5 33 6 6239

Популярное за неделю

Новости

Алексей Венедиктов принес извинения Маргарите Симоньян за то, что случилось с ней на «Эхе Москвы» У себя в  «Телеграмме» главный редактор радиостанции пишет, что сожалеет о ситуации, которая произошла с  главредом RT. Он также пожелал ей скорейшего выздоровления.

5 141 6 85575
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если вам нечего предложить потребителю, тогда с таинственным видом вас отводят в сторону и показывают телефон, который продается на Amazon за 200 долларов и говорят: «У меня тут фотон квантовый…

5 85 6 112725 01.06
#слушать 49:02 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Голосование
Если РПЦ возглавит борьбу с пьянством, вы станете пить меньше?
5 94 6 16447 03.06
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

Никакой передачи власти! Как только Путин оставит пост президента в 2024-м, он стремительно начнет терять реальную власть в пользу второго центра, кем бы этот центр ни был…

5 167 6 218887 03.06
Kобщество, путин, политика, мнения
Блоги

+ Мэр Омска упала в грязь во время посещения одного из районов города Мэр Омска упала в грязь во время посещения одного из районов города Инцидент произошел, когда она осматривала дом, который ремонтировали после обвала стены…

5 144 6 128867 05.06
8читать ;смотреть
Kомск, происшествия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7870648
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4065081

Сегодня в эфире