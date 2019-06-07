Ходатайство об аресте журналиста Ивана Голунова Никулинский суд Москвы, скорее всего, будет рассматривать завтра

Пока никаких документов по этому поводу не поступало, — сообщают в пресс-службе суда. Ранее источник ТАСС утверждал, что следствие будет ходатайствовать именно об аресте.

Журналист Медузы Иван Голунов был задержан из-за того, что у него нашли наркотические вещества. Об этом сообщил официальный представитель ГУВД Москвы Юрий Титов.

Сегодня утром на сайте ГУВД Москвы появились 9 фотографий, которые, как утверждалось, приобщили к делу журналиста. Снимки не могли быть сделаны в квартире Голунова, — сообщил адвокат Дмитрий Джулай.

В полиции, между тем, сначала настаивали на подлинности фотографий, а затем признали, что восемь из них были сделаны во время оперативных мероприятий по другому делу. Напомню, что Голунов все обвинения отрицает. Он утверждает, что наркотики ему подбросили. После задержания ему не позволили вызвать адвоката, а затем скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, полиция отказалась взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей. Ими экспертиза могла бы подтвердить, что он не прикасался к наркотикам. Задержание Ивана Голунова, безусловно, связано с его профессиональной деятельностью. В этом уверен главный редактор Медузы Иван Колпаков. Колпаков утверждает, что в квартире Голунова не было никакой лаборатории. Иван Голунов проводил расследования по поводу того, кому удается заработать на программе «Активный гражданин», о том, как в России устроен рынок ритуальных услуг, о том, как медицинские центры обманом завлекают клиентов. Минувшей зимой он рассказывал о том, как семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова приобрела дорогую недвижимость. Еще одно расследование Голунова было посвящено схемам вывоза мусора из Москвы. Отметим, что мэр Сергей Собянин поручил ГУВД Москвы разобраться в деле журналиста и провести объективное расследование. В адрес генпрокурора Юрия Чайки уже поступил ряд запросов в связи с делом Голунова. В частности, это сделал депутат Сергей Шаргунов. Свой запрос в Генпрокуратуру направил и главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Журналистские расследования всегда были опасными, — напоминает шеф-редактор издания Инсайдер Роман Доброхотов. По мнению Доброхотова, вести расследования сейчас важнее, чем заниматься правозащитой. Член президентского совета по правам человека, журналист Николай Сванидзе сказал в эфире «Эха», что возмущен задержанием Голунова, и сравнил происходящее в России с тем, что происходит в Северной Корее.