Ходатайство об аресте журналиста Ивана Голунова может быть рассмотрено завтра в Никулинском суде Москвы

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Пока материалы по избранию меры пресечения в суд не поступили, — отметили там. Адвокаты задержанного говорят, что сейчас следствие проводит очные ставки.

Голунов был задержан накануне днем. Его обвинили в сбыте наркотиков. Сам он отрицает свою вину и заявляет, что наркотики ему были подброшены.

В эти минуты возле здания ГУВД Москвы на Петровке, 38 продолжаются одиночные пикеты в поддержку Голунова. Как сообщает наш корреспондент, полиция автоматически задерживает все, кто становится в пикет. Среди задержанных писатель Виктор Шендерович, журналисты Илья Азар, Павел Каныгин, Анна Наринская, Андрей Борзенко и другие, всего около 15-ти человек.