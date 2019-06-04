Порядка 110 млн россиян перешли на цифровое телевещание. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

«На этой неделе мы приступили к третьему этапу этого проекта, всего их четыре. 110 млн российских граждан — это свыше 70% населения — уже живут в условиях отсутствия аналогового вещания федеральных телевизионных каналов», — отметил он.

По словам А.Волина, сам процесс отключения аналога заметило меньше одного процента граждан. «140 тысяч человек позвонили на горячую линию и 130 тысяч купили цифровые приставки», — уточнил он.

А.Волин добавил, что 4-ый этап намечен на 14 октября. «Он затронет 21 регион с численностью 40 млн человек. Мы предполагаем, что меньше половины процента заметят, что что-то произойдет», — заключил он.