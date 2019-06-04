Тиражи бумажной прессы в России падают на 5-7% в год – замглавы Минкомсвязи Волин

Тиражи бумажной прессы в России падают на 5-7% в год. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

«Что касается бумажной прессы, если говорить про общую ситуацию, то в абсолютном выражении тиражи падают примерно на 5-7% в год. Но у кого-то они падают, у кого-то остаются неизменными, а у кого-то даже подрастают», — отметил он.

По словам А.Волина, причиной такой тенденции является то, что «далеко не все бумажные газеты и журналы контентно перестроились под новые требования и вызовы». В то же время замминистра отметил, что «у бумаги есть свои преимущества за счет оформления и тактильности».