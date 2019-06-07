Губернатор Усс намерен уделить внимание вырубке леса в рамках дней Красноярского края в Совфеде

«В дни Красноярского края в Совете Федерации мною будет озвучено несколько «новелл» законодательного плана, которые должны способствовать разрешению и этой наболевшей проблемы», — сказал он.

А.Усс добавил, что остановка экспорт древесины в Китай – «слишком резкое решение».

«Если мы хотим лесную отрасль угробить, давайте остановим экспорт в Китай. Китаю необходимо ставить соответствующие условия и, думаю, эти условия они будут выполнять», — считает он.

В ноябре прошлого года министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия предупредила Китай о возможности временной остановки экспорта древесины из РФ в КНР, если не будет решен вопрос с восстановлением лесов.