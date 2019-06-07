Совет по правам человека просит прокуратуру проверить законность задержания журналиста «Медуза» Голунова

Совет по правам человека просит прокуратуру проверить законность задержания журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Председатель СПЧ Михаил Федотов сообщил, что просит главу столичной прокуратуры и руководителя московского главка взять расследование под свой контроль. С аналогичными просьбами к прокуратуре выступили депутат Госдумы Сергей Шаргунов, партия «Яблоко» и главный редактор нашей радиостанции Алексей Венедиктов.

Голунов был задержан полицейскими и обвинен в попытке продажи наркотиков. Сам журналист, занимающийся резонансными расследованиями, утверждает, что наркотики ему были подброшены, а в полиции его избили. На Петровке, 38 уже начались одиночные пикеты журналистов в поддержку Голунова. Одним из первых к зданию ГУВД Москвы вышел журналист «Новой газеты» Илья Азар.