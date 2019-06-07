Губернатор Красноярского края назвал одной из своих первых задач декриминализацию лесной отрасли

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал одной из своих первых задач декриминализацию лесной отрасли. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Одной из первейших задач для меня является декриминализация лесной отрасли, так как, действительно, там порядка трех миллиардов рублей крутиться в теневом обороте. Но, благодаря общественному мнению и приходу туда более цивилизованных механизмов, ситуация начинает меняться «, — сказал он.

Губернатор добавил, что для решения проблем в этой области региональные власти должны сделать ставку на продукт глубокой переработки.

«Начиная с прошлого года, у нас намечается резкий приток инвестиционных денег под серьезные проекты. У нас сегодня толкаются локтями, по-крайней мере, три инвестора по строительству ЦБК, который является тромбом нашей лесной промышленности, — все пни, все неликвиды, все должно идти туда. До конца года будет принято решение о строительстве хотя бы одного», — заверил он.