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16:07, 07 июня 2019

Губернатор Красноярского края назвал одной из своих первых задач декриминализацию лесной отрасли

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал одной из своих первых задач декриминализацию лесной отрасли. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Одной из первейших задач для меня является декриминализация лесной отрасли, так как, действительно, там порядка трех миллиардов рублей крутиться в теневом обороте. Но, благодаря общественному мнению и приходу туда более цивилизованных механизмов, ситуация начинает меняться «, — сказал он.
Губернатор добавил, что для решения проблем в этой области региональные власти должны сделать ставку на продукт глубокой переработки.
«Начиная с прошлого года, у нас намечается резкий приток инвестиционных денег под серьезные проекты. У нас сегодня толкаются локтями, по-крайней мере, три инвестора по строительству ЦБК, который является тромбом нашей лесной промышленности, — все пни, все неликвиды, все должно идти туда. До конца года будет принято решение о строительстве хотя бы одного», — заверил он.



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