В эти минуты у здания ГУВД Москвы на Петровке начинают собираться коллеги спецкора Медузы Ивана Голунова, которые возмущены его задержанием. Ранее в Союзе журналистов пообещали как можно быстрее получить комментарии правоохранительных органов. Разобраться в произошедшем требует и Президентский совет по правам человека. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов направил запрос в Генеральную прокуратуру.

Напомню, полиция подозревает Ивана Голунова в сбыте наркотиков. Сам он говорит, что их ему подбросили. После задержания спецкору Медузы не позволили вызвать адвоката, в полиции его избили. Следствие будет ходатайствовать об аресте журналиста. Этот вопрос будет решаться в Никулинском суде столицы.