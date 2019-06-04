Губернатор об оттоке населения: В Красноярском крае не наблюдается «драматичных тенденций»

В Красноярском крае не наблюдается «драматичных тенденций» оттока населения. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Ситуация у нас относительно стабильная, каких-то драматичных тенденций нет, хотя есть перемещение населения из отдаленных районов в Красноярск из Красноярска дальше, но, тем не менее, это не драматичный отток. Заработная плата у нас выше, чем по Сибири. Однако притягательным фактором и нормальные условия жизни, комфортная городская среда, интеллектуальная среда», – считает он.

Губернатор также добавил, что в этой связи краю очень повезло, что Всемирная зимняя универсиада 2019 года пройдет в Красноярске.

15.30